Locatelli, è sempre più Juve: «Per lui è una rivincita verso il Milan»

Manuel Locatelli sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Massimo Brambati ne ha parlato così a Tuttomercatoweb

Manuel Locatelli è sempre più vicino ad essere un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri sono in contatto continuo con il Sassuolo per trovare la quadra sulla formula dell’operazione. Intanto l’ex calciatore Massimo Brambati ne ha parlato così a Tuttomercatoweb.

«Sarebbe un passo importante per la sua carriera, va in una squadra di campioni e quando giochi per un grande allenatore puoi solo migliorare. Me lo auguro anche per il Sassuolo, perché tenerlo un giocatore con l’acquolina in bocca non è gradevole. Mi è stato detto che un po’ di rivincita sul Milan che lo ha un po’ scaricato all’epoca lui ce l’abbia. Il Milan non lo ha svenduto, ma per la crescita che poi ha avuto alla fine non è stata un’operazione così positiva.»