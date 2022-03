Lobotka: «Per la scudetto è corsa a tre con Milan e Inter»

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato della lotta scudetto: le sue dichiarazioni dal ritiro della Nazionale

Dal ritiro della nazionale slovacca, ecco le parole di Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli ha detto la sua sulla lotta scudetto, che vede coinvolti anche gli azzurri.

SCUDETTO – «Ci sono ancora 24 punti disponibili, la situazione è aperta e tutto può succedere. I prossimi tre incontri dopo la sosta ci mostreranno se possiamo lottare per il titolo perché giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma, avversari tutti molto forti. Per me, però, le avversarie più insidiose sono Inter e Milan, le vere pretendenti al titolo».