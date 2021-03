Lo Cicero: «Ibra-Lukaku? Il razzismo è altro. Su Sanremo qualche dubbio»

Lo Cicero, pilone della nazionale italiana di Rugby ha parlato a Tuttosport, soprattutto di quanto accaduto tra Lukaku ed Ibrahimovic

IBRA-LUKAKU- «L’assenza di pubblico adesso enfatizza certi episodi. l’agonismo è fatto anche di queste piccole provocazioni che rimangono tali. Non sono casi d’orrore, quelli sono altri: legati al razzismo al non rispetto di altri giocatori perchè hanno una pelle diversa. Quello è il problema più grosso, puntiamo il dito su quello e non sulle stron…»

COSA È SUCCESSO TRA LORO- «Quello che è successo tra loro due è semplice: uno che è fisicamente grosso come Ibra può sentire la competizione con uno grosso come lui. Anch’io mi sarei trovato nella condizione di spalleggiarmi in quella maniera, poi ci sta la provocazione, fa parte dello spettacolo che sia calcio o Rugby».

SU SANREMO- «Ibra forse non avrebbe bisogno di andare a Sanremo. Potrebbe forse lasciare spazio ad altri. Io? Se mi invitano volentieri…»