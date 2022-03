Partita sospesa per 5′ ad Anfield tra Liverpool ed Inter: un tifoso dei Reds colpito da arresto cardiaco

Partita sospesa per 5′ tra Liverpool ed Inter. Un tifose dei Reds ha subito un arresto cardiaco, pronto l’intervento dei medici, avvisati anche da Klopp, che hanno riportato la situazione alla normalità.

Come riportato da Sky, ora il tifoso sembra stia meglio e verrà portato in Ospedale per accertamenti.