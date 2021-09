Liverani: «Griglia scudetto? Vedo il Milan come il grande intruso»

Fabio Liverani, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole

Fabio Liverani, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole:

«Scudetto? Vi faccio subito la mia griglia per lo scudetto: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Vedo il Milan come il grande intruso. Ma tutto si deciderà tra marzo, aprile e maggio. L’Inter ha tenuto un livello alto. Ha perso due assoluti big, ma ha mantenuto la qualità e la sua grande competitività. Senza, peraltro, cambiare in alcuni reparti. La Juve c’è sempre, ha una rosa ampia e forte. Il Napoli ha tenuto tutti i giocatori migliori, e li ha affidati a un tecnico di valore come Spalletti. L’Atalanta pure lei ha mantenuto la rosa buona che aveva. Le coppe giocano per tutti un ruolo molto importante. E’ un discorso che vale in particolare per il Milan che è la squadra che ha preso più giocatori di tutti tra le grandi. Ma deve capire quante energie Champions in cui è tornata. E ne toglie tante. Credo che Giroud, che è sicuramente un buonissimo attaccante, possa convivere con Ibrahimovic giocandoci insieme».