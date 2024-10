Lipsia Juve, Thiago Motta nei GUAI già dopo 10 minuti

Lipsia Juve, Thiago Motta nei GUAI: dopo 10 minuti SOSTITUISCE due big per infortunio. Problemi in Champions League per la rivale del Milan

Non è stato un inizio facile quello della Juve contro il Lipsia in Champions League. La del Milan, infatti, è stata costretta a perdere due big per infortunio nell’arco dei primi 12 minuti del match.

Thiago Motta ha dovuto sostituire Bremer al 6′ per un un problema al ginocchio e al 12′ Nico Gonzalez che ha accusato un fastidio all’adduttore della coscia.