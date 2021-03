Lille: Maignan attende, osserva e cerca aggiornamenti: la situazione relativa alla trattativa in corso tra il Milan e Donnarumma

Lille: Maignan attende, osserva e cerca aggiornamenti: la situazione relativa alla trattativa in corso tra il Milan e Donnarumma, al momento in stallo ma comunque ben definita nelle rispettive intenzioni. Intanto Maignan del Lille guadagna posizioni virtuali. Gazzetta dello Sport di questa mattina pone l’accento sull’eventuale sostituto di Gigio, anche se come sappiamo la priorità resta il rinnovo.

VALUTAZIONE- La valutazione del portiere francese si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ad ogni modo, il contratto in scadenza tra un anno potrebbe permettere di averlo ad un prezzo scontato. Da non sottovalutare gli ottimi rapporti tra il Lille e il fondo Elliott, fonti di altre trattative andate in porto senza problemi.