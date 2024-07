Liberali Milan: RETROSCENA sul classe 2007. Fu VICINO a questo club europeo un anno fa, ecco cosa SUCCESSE

Liberali Milan: c’è un retroscena sul classe 2007. Fu vicino a questo club europeo un anno fa, ecco che cosa successe

Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena su Mattia Liberali, titolare nell’amichevole Rapid Vienna Milan.

Un anno fa il classe 2007 è stato vicino al Benfica, che gli aveva fatto un’offerta prima che firmasse con i rossoneri. Come per il gemello di Nazionale Camarda, è rimasto: 367 giorni dopo, è titolare in prima squadra.