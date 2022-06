L'ex allenatore di De Ketelaere: «Fortissimo a tennis, poi però...»

Birger Van De Velde, ex allenatore di Charles De Ketelaere, ha svelato un curioso retroscena sull’obiettivo del Milan

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Birger Van De Velde ha rivelato un curioso retroscena su De Ketelaere:

«Fino ai 13 anni si gioca 8 contro 8, lui partiva largo e andava sul fondo. Il mancino è sempre stato delicato. Sua madre veniva a vederlo tutti i giorni, era una presenza fissa, ma c’era il ‘problema’ del tennis. Tra la scuola e gli allenamenti era impegnato di continuo. Parliamo di 5-6 giorni di sport la settimana. Impossibile continuare così. A tennis era uno dei migliori, girava il Belgio per fare i tornei ma io ho sempre pensato che nel calcio avesse qualcosa in più, così ne parlai alla madre. Le feci capire in tutti i modi che avrebbe avuto un futuro. E mi ascoltò».