Lewandowski sul Mondiale: «E’ stato bello perché si è svolto a metà stagione…». Le parole dell’attaccante polacco del Barcellona

Robert Lewandowski ha dichiarato che il Mondiale invernale ha favorito lo spettacolo e l’intensità. Ecco le parole dell’attaccante polacco:

«È stata una delle finali più belle della storia, probabilmente perché il Mondiale si è svolto a metà stagione. Prima del Mondiale tutti, me compreso, pensavamo che sarebbe stato complicato. Normalmente la finale è a giugno o luglio e dopo 70-75 minuti il ​​ritmo cala. Ma questa volta quasi tutti i giocatori hanno mostrato grande intensità, grande qualità fino ala fine. C’era un po’ di stanchezza per questo, non perché eravamo a fine stagione. È una differenza enorme»