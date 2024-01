Lenglet Milan, i rossoneri cambiano strategia sul francese: i dettagli e le possibili mosse dei dirigenti su questo fronte

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan e, in particolare, sul fronte difensore. Tra gli obiettivi del club rossonero c’è da tempo anche Clement Lenglet.

Tuttavia negli ultimi giorni il Diavolo avrebbe cambiato strategia per il difensore del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa: essendo una pista più complicata rispetto a Brassier, l’idea è di tenere comunque vivo questo fronte ma di lavorare principalmente per il centrale del Brest.