Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva riguardo l’emergenza Coronavirus

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è espresso poco fa sull’emergenza Coronavirus di questo periodo rilasciando un videomessaggio contenente queste dichiarazioni: «La salute è la cosa più importante, chi ha sofferto lo sa. Ma la riflessione che bisogna fare è un’altra: cosa devo fare per aiutare quel medico, quella dottoressa, quell’infermiere in ospedale? È evidente: devo assumere un comportamento tale per cui meno milanesi possibile debbano andare in ospedale perché contagiati».

Il sindaco ha poi proseguito il proprio discorso annunciando l’arrivo del temuto picco di contagi dalla pandemia con queste parole: «Sono giorni delicati, c’è chi dice che il picco sarà il 24, chi il 25, chi il 26. Io non lo so, ma so che sono i giorni più delicati, quindi state a casa. Bisogna anche pensare cosa fare dopo, perché bisognerà mettere in atto una ricostruzione sociale ed economica senza precedenti».

Parole importanti rilasciate dal primo cittadino milanese che si uniscono al coro di altre cariche fondamentali dello Stato e di personaggi famosi riguardo l’importanza dello stare in casa propria in questi giorni così controversi per la nostra società.