Lecce Pisa 1-0: Stulic decide la sfida salvezza e regala tre punti a Di Francesco. Bene Camarda da titolare. Il resoconto del match

Lecce Pisa 1-0: una rete di Stulic, subentrato al posto di Camarda, regala tre punti pesantissimi a Di Francesco. Il resoconto del match

Il Lecce di Eusebio Di Francesco conquista una vittoria fondamentale (1-0) nello scontro diretto casalingo contro il Pisa, che incassa così la terza sconfitta consecutiva in campionato.

Per la squadra salentina, la serata è stata caratterizzata dal ritorno tra i titolari dell’attaccante in prestito dal Milan, Francesco Camarda. Il giovane classe 2008 ha guidato l’attacco giallorosso prima di essere sostituito nella ripresa.

A decidere l’incontro è stato proprio il subentrato di Camarda, Stulic. Il centravanti ha siglato il gol vittoria al minuto 72, sfruttando un gran cross di Caracciolo e bruciando sul tempo il difensore Albiol.

Dopo il vantaggio, i salentini hanno gestito il risultato senza particolari sussulti, portando a casa tre punti vitali per la corsa salvezza.