Lecce-Milan: Bonaventura verso la partita n. 150 da titolare

Jack Bonaventura domani sera allo stadio via del Mare, taglierà il traguardo delle 150 partite da titolare con la maglia del Milan

150 partite da titolare con la maglia del Milan; è questo il prestigioso traguardo che Jack Bonaventura taglierà domani sera nella sfida contro il Lecce.

Il centrocampista marchigiano, infatti, dovrebbe partire dal 1′ nell’undici che Stefano Pioli ha previsto per cercare di espugnare il via del Mare. Come ormai è noto, Bonaventura lascerà il Milan a fine stagione ma il traguardo delle 150 partite da titolare resta come un segno tangibile della sua avventura in rossonera.