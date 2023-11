Lecce Milan, 5 rossoneri out: in forte dubbio anche Kjaer

Per la prossima sfida di campionato contro il Lecce, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dovrà far fronte a 5 assenze

Ancora piuttosto lunga la lista degli infortunati in casa Milan per la prossima sfida di campionato contro il Lecce. All’elenco dei giocatori fermi ai box come Bennacer, Sportiello, Kalulu e Pellegrino si aggiunge anche Christian Pulisic. Lo statunitense, alle prese con problemi muscolari, oggi ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello (qui la notizia).

Sono quindi 5 i calciatori out per la prossima partita di Serie A. A questi molto probabilmente si aggiungerà Simon Kjaer. Anche il danese ha svolto un lavoro personalizzato nell’allenamento di oggi, e le sue condizioni verranno testate definitivamente domani. La sua presenza resta in forte dubbio, più probabile che torni dopo la sosta.