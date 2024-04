Conte Milan, il Barone (Curva Sud) annuncia: «Vuole venire a Milano!». I tifosi sognano, ULTIMISSIME

Conte-Milan, Giancarlo Capelli, detto ‘Il Barone’, responsabile storico della Curva Sud, ha fornito importanti aggiornamenti

Intervenuto a QSVS su Telelombardia, Giancarlo Capelli, detto ‘Il Barone‘, tra i responsabili storici della Curva Sud Milano, ha fornito questi aggiornamenti su Antonio Conte:

PAROLE – «Sappiamo, ne sono sicuro, che Conte vuole venire al Milan. È stato contattato da certi personaggi e lui vuole venire al Milan. Ma c’è qualcuno che non lo vuole, sembra che non lo vogliano perché devono pagare un forte stipendio Conte vuole sicuramente minimo quattro giocatori. Noi siamo una curva unita, tutti i gruppi in un unico direttivo, prenderemo insieme le decisioni in caso vengano fatte scelte non gradite. Mi aspettavo di più da Ibra, abbiamo consegnato un derby e lo scudetto all’Inter in casa nostra e questo ha fatto molto male.

Il tifo rossonero non abbandona mai la squadra, i giocatori e l’allenatore avrebbero dovuto fare un inchino, invece sono usciti senza salutare dopo un derby perso in quel modo. Lo dico chiaramente, noi non vogliamo Lopetegui al Milan, un tecnico non all’altezza del Milan, uno che ha subito 4 esoneri in carriera. Noi vogliamo Antonio Conte, un allenatore che porterebbe anche calciatori importanti, o uno del suo livello, altrimenti meglio Pioli».