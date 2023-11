Mattinata d’allenamento per il Milan di Stefano Pioli in vista del match contro il Lecce: lavoro personalizzato per Pulisic e Kjaer

Questa mattina allenamento per il Milan in vista del match di sabato contro il Lecce, in programma per sabato 11 novembre alle ore 15:00. Prosegue il recupero degli infortunati.

Lavoro personalizzato anche oggi per Simon Kjaer e Christian Pulisic, entrambi alle prese con problemi muscolari.