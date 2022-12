L’ECA all’attacco della Superlega: il duro comunicato

L’ECA ha attaccato duramente il progetto della Superlega, di fatto bocciato in maniera molto netta oggi dall’Unione Europea

Con un duro comunicato, l’ECA è tornata ad attaccare la Superlega:

«Il parere emesso oggi dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia Rantos propone un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti. In qualità di organismo che rappresenta quasi 250 dei migliori club di calcio europei, l’ECA è esplicita nella sua forte opposizione nei confronti di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono. Il parere pubblicato oggi dall’Avvocato Generale Rantos rafforza l’opposizione di lunga data dell’ECA alla Superlega europea e a qualsiasi progetto separatista. L’ECA rappresenta l’evoluzione responsabile e progressiva del calcio e rimane ferma nella sua convinzione che in Europa questo dovrebbe essere raggiunto insieme e in collaborazione con la UEFA come organo di governo legittimo, insieme ad altri attori del calcio professionistico e istituzioni europee e governative. Negli ultimi anni l’ECA ha realizzato una grande quantità di riforme e progressi positivi lavorando in collaborazione con la UEFA a beneficio dell’intero ecosistema calcistico europeo. L’ECA ora attende la sentenza definitiva della Corte e nel frattempo continuerà a perseguire i migliori interessi di tutti i nostri membri, i club che rendono il calcio europeo per club il migliore del mondo».