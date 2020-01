Leão: «Orgoglioso di essere al Milan. Contro il Cagliari vogliamo vincere»

Leão ha voluto commentare ai microfoni di Milan Tv del suo arrivo in rossonero e del derby giocato da titolare

Ecco le parole di Leão a Milan Tv sul derby giocato dal 1’ minuto, l’arrivo in rossonero e la sfida di sabato contro il Cagliari.

Derby contro Inter – «Non sapevo di dover giocare prima della partita, sono entrato nello spogliatoio e me l’hanno detto. Mi sono detto ‘Wow, questo sarà il mio primo derby’, penso di averlo giocato bene, ho fatto vedere quello che so fare. Non abbiamo vinto ma c’è stata una bella atmosfera»

Aspettative nei suoi confronti «Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi quando sono arrivato. Tutti volevano aiutarmi la mia prima volta a San Siro. Io ho provato ad aiutare la squadra con qualche gol e a fare del mio meglio»

Ibrahimovic – «Ha cominciato subito a parlare con me. Può aiutarmi a migliorare. Sono felicissimo che sia tornato al Milan. Su cosa può aiutarmi? A segnare di più e a superare la difesa. Voglio applicare in campo questi consigli. Per me è un grande orgoglio»

Partita contro Cagliari – «Si, siamo pronti. Vogliamo vincere. Siamo il Milan e vogliamo sempre vincere»

Sentirsi al Milan e sogni – «Mi capita di tornare a casa dall’allenamento, sedermi sul divano e pensare: ‘Wow, sono al Milan’. Sono giovane e orgoglioso di essere qui. Il mio sogno? Andare in Champions League, il Milan lo merita»

Paquetá – «Parliamo la stessa lingua quindi con lui mi trovo bene. Mi piace anche il suo modo di giocare, credo che abbia un gran potenziale. Può dare molto al Milan»

Sconfitta di Bergamo – «Un brutto passo falso, siamo rientrati nello spogliatoio tristi e a testa bassa. Ma questo è il calcio e bisogna guardare avanti»