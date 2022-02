ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao mania, innamorati anche i giornali: votoni dopo la Samp. Le pagelle dell’asso portoghese

I giornali non hanno dubbi questa mattina: è Rafael Leao il migliore in campo di Milan-Sampdoria.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Ha sempre il colpo del fuoriclasse: il gol ispirato dal lancione di Maignan, ma tutto suo, puntando Bereszynski e mirando in porta. Irresistibile. Esce perché non ne ha più , Salerno l’occasione giusta per rifiatare.

TUTTOSPORT 7.5 – Spacca subito la partita con una galoppata travolgente e vincente. Verrebbe tanta voglia di capire perché si accende a tratti, ma per ora basta così

CORRIERE DELLO SPORT 7 –Un’accelerazione delle sue e fa il vuoto: 5 centri nelle ultime 8 gare, il decimo in stagione, prima volta in assoluto in doppia cifra. Il tutto condito dalla centesima partita in rossonero