Leao tornerà a disposizione per la partita contro lo Sparta Praga

Leao non ha forzato il recupero per il match di stasera e con tutta probabilità tornerà a disposizione giovedì contro lo Sparta Praga

Rafael Leao, oggi non è stato convocato per motivi precauzionali. Il calciatore portoghese, come appreso dalla nostra redazione, tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli per la partita di giovedì contro lo Sparta Praga.

Il Milan, dopo l’infortunio al bicipite femorale che ha colpito Leao, ha preferito non forzare i tempi per averlo al meglio nelle prossime settimane.