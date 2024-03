Leao squalificato per Empoli Milan, il portoghese salta il prossimo match: le ultime

Leao squalificato per Empoli Milan, il portoghese salta il prossimo match per via dell’ammonizione rimediata con la Lazio: le ultime

Nei minuti finali di Lazio Milan, Rafael Leao ha rimediato un’ammonizione. Si tratta di un cartellino giallo parecchio pesante per il portoghese, che era tra i diffidati.

Così come Alessandro Florenzi (anch’esso ammonito nel match dell’Olimpico contro i biancocelesti), anche l’attaccante rossonero salterà dunque la prossima sfida contro l’Empoli per squalifica. Il match contro i toscani andrà in scena domenica 10 marzo.