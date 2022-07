Leao-Sporting, congelato il risarcimento da 20 milioni: il Lille ha impugnato la sentenza del Tribunale dello Sport

Come scrive Tuttosport mentre il Milan sta seriamente pensando di alzare l’offerta a Leao per fargli accettare il rinnovo del contratto (si parla di 6 milioni di euro all’anno), giunge notizia che il Lille ha impugnato presso il Tribuna Federale Svizzero la sentenza del Tribunale dello Sport che condannava il club e Leao al pagamento di 20 milioni di euro allo Sporting Lisbona per la famosa vicenda dello svincolo d’ufficio.

In questo modo, di fatto, il risarcimento può considerarsi congelato, con il procedimento che da sportivo è diventato “civile”.