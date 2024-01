Leao a caccia di riscatto con l’effetto Ibrahimovic: Udine banco di prova per il portoghese

Leao cerca il riscatto contro l’Udinese: il gol manca dallo scorso 23 settembre contro il Verona. Rafa spera nell’effetto Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gara di sabato sera tra Udinese e Milan sarà un banco di prova molto importante per Rafael Leao.

Il portoghese è fermo a quota 3 gol in campionato, l’ultimo realizzato lo scorso 23 settembre contro il Verona, e non calcia nello specchio della porta addirittura da ottobre. L’ex Lille spera nell’effetto Ibrahimovic: lo svedese, pur non essendo presente fisicamente a Milanello negli ultimi due giorni, ha caricato il portoghese. Da lui passano gran parte delle fortune del Diavolo.