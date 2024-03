Leao rientra a Milano, ma non sarà subito a disposizione di Pioli: il MOTIVO

Leao è rientrato a Milano, ma non sarà immediatamente a disposizione di Pioli: le ULTIMISSIME sul portoghese

Ieri il Portogallo ha comunicato che Rafael Leao farà ritorno a Milano e verrà risparmiato per la prossima partita della nazionale. Tuttavia, come rivelato dal Corriere dello Sport, l’esterno non sarà immediatamente a disposizione di Pioli.

Al 10 rossonero, infatti, sono stati concessi diversi giorni di riposo da parte di Pioli, in modo che possa recuperare le energie per un finale di stagione che si preannuncia molto intenso tra campionato ed Europa League.