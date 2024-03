Leao, il retroscena sul polsino indossato dal portoghese: il gesto ammirevole dell’attaccante

Leao ha fatto parlare di sé anche per il polsino indossato nelle ultime partite del Milan. Il retroscena dietro al gesto

Mai si poteva immaginare che Leao potesse far discutere per un polsino rossonero con il suo nome e numero che il portoghese ha indossato contro il Verona, nell’ultima di campionato prima della sosta. Subito sui social è spuntata qualche critica spenta subito dal retroscena legato alla storia di quel polsino.

Come riportato dal Corriere della Sera non era che un tenero regalo fatto a Leao da un piccolo tifoso nonchè piccolo collega. L’autore del gesto è un giovanissimo calciatore dell’under 9 rossonera, Samuel di 8 anni. Nel pre partita di Milan-Napoli di inizio febbraio, a San Siro, il giovane calciatore era uno dei ragazzini presenti nel tunnel per dare il “cinque” ai calciatori di passaggio. E Samuel, non appena ha visto il suo idolo Leao, gli ha messo in mano il polsino personalizzato che il portoghese ha preso dopo aver dato una carezza al bambino