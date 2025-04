Leao, accadeva con Pioli: «Spesso lo pensava, poi la domenica». Svelato il retroscena

Condividi via email

Leao, Peppe di Stefano a Sky Sport ha raccontato come mister Pioli gestiva il talento portoghese. Avete sentito il retroscena?

Rafael Leao è l’uomo che sta facendo tanto discutere nel corso di questa stagione in Serie A e non solo, prima Fonseca e poi Conceicao lo hanno escluso dall’undici titolare. Peppe di Stefano, inviato di Sky Sport, ha raccontato come il numero 10 del Milan veniva gestito da mister Pioli.

IL RETROSCENA – «Qualche martedì e mercoledì pensava di mettere in panchina Leao. Perché magari aveva chiuso la partita precedente non bene, con i suoi soliti atteggiamenti… Poi però arrivavano gli allenamenti del giovedì, Pioli vedeva i numeri di Leao e il weekend Leao era titolare».