Leao a Dazn: «La squadra e il mister mi sostengono, il gol arriverà. Pioli? Rapporto strano, vi spiego»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

Rafael Leao a Dazn prima di Frosinone Milan.

MOMENTO – «La squadra e l’allenatore mi sostengono. In campo cerco di aiutare la squadra anche quando non faccio gol. So che responsabilità ho ma non ho pressione. Sono tranquillo, penso al meglio ogni partita. Prima viene la squadra poi l’individualità. Stiamo facendo bene e quello è l’importante».

GLI MANCA IL GOL – «Sì chiaro, ma non bisogna forzarlo. Il gol arriva, io prima cerco di giocare con la squadra. L’attaccante deve andare in campo per giocare per la squadra, poi il gol arriva».

PIOLI – «Il rapporto è stato un po’ strano ma adesso ha capito come aiutarmi e io ho capito come aiutare lui. Siamo molto stretti, mi vuole bene e anche io a lui. È una persona che mi vuole portare al top».