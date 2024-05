Nuovo allenatore Milan: da Fonseca a Conceicao e Gallardo. I TEMPI della scelta e cosa filtra sul loro futuro

Il Milan continua a lavorare al dopo Pioli. I nomi valutati e i possibili tempi per la scelta del nuovo allenatore

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulla panchina del Milan e le possibili scelte per il nuovo allenatore dei rossoneri. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Sono giorni di valutazione in casa Milan, uno dei preferiti era Fonseca ma il suo futuro sembra legato ancora alla Francia con Lione e Marsiglia interessate. Ecco che allora resta in corsa Conceicao, ma deve liberarsi dal Porto, e Gallardo che ha dei costi molto alti e in tal senso un possibile assist ai rossoneri può arrivare da un eventuale esonero. Giorni di valutazione, resta il fatto che una decisione dovrebbe essere presa prima che il Milan vada in vacanza per poi pianificare al meglio la stagione».