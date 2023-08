Leao a Mediaset: «Numero 10 responsabilità in più. Obiettivo seconda stella»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato dopo il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Ecco le sue parole

Rafael Leao ha parlato a Mediaset dopo Monza Milan, Trofeo Berlusconi. Le sue parole.

TROFEO BERLUSCONI – «Un onore giocare questa partita, ha fatto la storia del Milan e del calcio. Ha vinto tanti trofei con lui, Milano è casa sua giusto portare il trofeo da noi».

PIU’ LEADER – «Sì, questa cosa è normale perchè sono qui da anni. Il numero 10 è una responsabilità in più, tanti giocatori importanti l’hanno indossato. Voglio continuare ad aiutare la squadra».

SECONDA STELLA – «È un obiettivo ma il campionato non è ancora cominciato. La società sta portando grandi giocatori, siamo più compatti quest’anno, in tutti i ruoli, quindi sono molto contento. Chi è arrivato ora ha alzato il livello, siamo contenti. Dobbiamo andare con la fiducia giusta di fare una bella stagione ma di partita in partita».

DISCO IN ITALIANO – «Ora è tornato il calcio, la Serie A, dobbiamo concentrarci su quello che è più importante».