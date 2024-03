Leao ammette: «Vorrei fare più gol, ma il calcio non è solo numeri. Mi fa arrabbiare chi pensa che…». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Rafael Leao ha svelato il vero obiettivo del Milan per questa seconda parte di stagione. Di seguito le sue parole.

GOL – «Io amo i gol belli. Certo, vorrei farne sempre di più. Ma io faccio assist, giocate, sono completo. Il calcio oggi è solo statistiche, cifre. E a me non piace. Il calcio è magia, gioia. Mi fa arrabbiare che la gente pensi solo ai numeri. Se fai una brutta partita, ma poi segni, dicono “wow”. Io non sono così. Perché la gente deve divertirsi. E allora mi devo divertire anche io. Sono per la bellezza. L’estetica. Nel calcio, come nella moda e nella musica. Come nell’amore»

