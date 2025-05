Leao, MVP e non solo: tutti i numeri del portoghese in Genoa-Milan

Leao che numeri per l’attaccante rossonero in Genoa-Milan. Migliore in campo, presente così nella gara:

Rafael Leao, gol e non solo, è stato il migliore in campo nel match di Serie A tra Genoa e Milan, questi i numeri della partita del 10 rossonero:

In zona offensiva ha collezionato 1 gol, 2 tiri in porta e 4 dribbling riusciti. Anche in fase di non possesso, nei contrasti, ha offerto una prestazione importante, l’attaccante portoghese ha infatti anche vinto 5 duelli.