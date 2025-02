Leao Milan, Trevisani alza la voce: «L’avesse sbagliata il portoghese la palla gol di Lautaro Martinez…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Riccardo Trevisani, a Fontana di Trevi, ha difeso a spada tratta il calciatore del Milan Rafael Leao.

PAROLE – «Forse sono 1000 i gradi di giudizio per chi porta la maglia numero 10. Credo che sia davvero difficilissimo, a Napoli penso l’abbiano ritirata per sempre, a Roma più o meno quasi. Yilidz è finito in panchina, Leao è finito in panchina, Lautaro Martinez nel big match manda la palla in tribuna. Se l’avesse sbagliata il portoghese…».