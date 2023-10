Leao a caccia di gol e assist per... sbloccare i bonus! Emergono dettagli sul rinnovo

Leao a caccia di gol e assist per… sbloccare i bonus! Spunta un dettaglio non di poco conto sul rinnovo del contratto

Calciomercato.com ha svelato un dettaglio del rinnovo del contratto che Rafael Leao ha firmato pochi mesi fa. Nel nuovo accordo sono previsti tutta una serie di bonus che scattano in base al rendimento del portoghese.

Il primo scatta a quota 15 tra gol e assist (il 10 del Milan ora è a 6, divisi equamente tra gol e assist). Per Leao un incentivo in più per far sì che il suo nome sia nel tabellino a fine partita.