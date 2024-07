Leao Milan, Fonseca gli ha mandato un MESSAGGIO: «C’è una cosa che mi ASPETTO da lui»

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha parlato di Rafael Leao nella conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca ha parlato anche del suo connazionale Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

LEAO – «È un giocatore importante e decisivo per il Milan. Mi aspetto un giocatore motivato, pronto per giocare per la squadra. Leao è giovane, ha possibilità di imparare tutti i giorni. Voglio lavorare per fargli imparare cose nuove e fargli aiutare la squadra»

