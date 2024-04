Leao Milan: sempre più verso la conferma in rossonero, due ipotesi per il futuro perdono quota

Il futuro di Leao potrebbe essere ancora al Milan. La conferma arriva dal fatto che due ipotesi per il futuro perdono quota

Il calciomercato Milan potrebbe preservare uno dei suoi talenti più preziosi.

Come riportato da TMW Il Paris Saint Germain non ha ancora mostrato grosso interesse per Leao, anche se dovrà comunque sostituire Mbappé destinato al Real Madrid. È forse l’unico club che se lo può permettere, ma per ora ha Osimhen nel mirino – che costerà parecchio anche lui – mentre il Barcellona non ha abbastanza soldi per pagarlo, visto che dovrà fare un altro anno di ristrettezze.