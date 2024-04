Leao Milan: tre top club europei sul portoghese, ecco il fattore che farà la differenza

La storia di Leao al Milan sembra destinata a continuare. Tre big europee tuttavia potrebbero far vacillare il calciomercato rossonero

Tentazioni per il calciomercato Milan. Quello tra Leao e il club rossonero sembra un matrimonio destinato a durare anche se con un’offerta monstre, nessuno è considerato incedibile a Milanello.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, PSG, Chelsea e Manchester United sono sulle sue tracce. Luis Campos, ds dei parigini, è l’uomo che portò Leao dallo Sporting al Lille: ora che Mbappé è in procinto di trasferirsi al Real Madrid, potrebbe riprovarci. I Blues seguono Leao da tempo, i Red Devils hanno liquidità a sufficienza per tentare l’assalto. A fare la differenza sarà il volere di Leao.