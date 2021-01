Leao, il migliore tra i rossoneri: il processo di crescita continua con gioia

Leao, il migliore in campo secondo Gazzetta dello sport, la rosea lo premia con un bel voto sottolineandone la crescita esponenziale

Leao, il migliore in campo secondo Gazzetta dello sport, la rosea lo premia con un bel voto sottolineandone la crescita esponenziale. Probabilmente è lui il vice Ibra per il quale si voleva intervenire sul mercato, sarà felice Maldini, sapendo che in entrata potrà lavorare tranquillamente su difesa e mediana.

VOTO 7- “Pioli gli aveva chiesto di non fare passi indietro- si legge a pag. 5- e Rafa allora ne fa un altro avanti. L’inserimento sul gol è da punta centrale, anche se lui non lo è. Poi manda in porta Kessie. Unico neo: il giudice sportivo lo priverà del Cagliari”.