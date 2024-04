Leao continua a surfare: il messaggio dell’esterno rossonero sui social – FOTO

Leao continua a surfare: il messaggio dell’esterno rossonero sui social dopo il gol e la vittoria contro il Lecce. Le parole del portoghese

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha festeggiato per il gol e la vittoria ottenuta contro il Lecce in campionato. Ecco le parole dell’esterno portoghese del Milan che si continua a dimostrare uno dei migliori nella formazione di Stefano Pioli in questa stagione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

PAROLE – «Nessuna debolezza»