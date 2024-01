Leao ed il colpo di magia in Empoli Milan: il club celebra la sua bellissima rabona – FOTO

Leao ed il colpo di magia in Empoli Milan: il club rossonero celebra la bellissima rabona realizzata dal portoghese – FOTO

Anche in Empoli Milan Rafael Leao ha dato sfoggio delle proprie qualità ed abilità con la palla. Una prova tutto sommato positiva, impreziosita dal suo assist per il gol dell’1 a 0 di Loftus Cheek, nonostante qualche errore qua e là e qualche occasione sprecata. Il club rossonero, in particolare, elogia una sua giocata fatta all’interno della partita del Castellani: un colpo di rabona stilisticamente perfetto.

IL MESSAGGIO – «Rafa tira fuori le rabonas 🤤»