Leao risponde alle critiche: «Mi caricano sempre, io so dove posso arrivare»

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Rafael Leao ha parlato così delle critiche che spesso piovono nei suoi confronti dai tifosi del Milan e non solo. Di seguito le sue parole.

CRITICHE – «Le critiche mi caricano sempre. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo se non sono costruttive. Mi dispiace se sono fatte solo per provocarmi. Spesso mi chiedo: ma questo capisce di calcio? Sono emotivo, anche se non lo do a vedere. Comunque queste cose mi rendono più forte. Io so dove posso arrivare»

