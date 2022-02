Le statistiche del Milan e le prossime gare di campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I Diavoli navigano nella zona alta della classifica e possono ancora puntare allo scudetto, rispetto a Inter e Napoli hanno un vantaggio essenziale: non devono affrontare alcuna competizione europea.

La strabiliante vittoria in Coppa Italia contro la Lazio di Sarri per 4 – 0 ha lanciato i Rossoneri in semifinale, dove incontreranno i cugini Nerazzurri in un derby milanese mozzafiato.

Le statistiche del Milan

Le scommesse sportive danno i Rossoneri come terzi favoriti per la vittoria scudetto, sono quotati a 8, dietro al Napoli quotato a 6 e all’Inter quotato a 1.25. Lo stato di forma del Milan è ottimo per quanto riguarda le ultime gare, in trasferta i Diavoli sono al primo posto nelle ultime dieci gare fuori casa disputate, con un bottino di 25 punti: 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

In classifica il Milan naviga tra secondo e terzo posto a vista sul primo, saranno determinanti le prossime gare e soprattutto gli esiti delle partite di Napoli e Inter, pertanto il sogno scudetto è ancora possibile e anche la Coppa Italia potrebbe rappresentare un ottimo obiettivo stagionale da raggiungere.

Statisticamente il Milan è in splendida forma dopo un periodo di incertezze e tantissimi infortuni, ritrovata la stabilità della rosa e, a pieno organico, I Diavoli possono dire la loro e raggiungere gli obiettivi stagionali, continuare a combattere per spodestare l’Inter e impugnare lo scettro tricolore.

Le prossime gare dei Diavoli rossoneri

Febbraio si chiude con la gara contro l’Udinese che dovrebbe rivelarsi una partita ampiamente alla portata degli uomini di Pioli. Il mese di marzo sarà determinante e si apre l’1 con la semifinale di Coppa Italia Milan – Inter, una sfida equilibrata come dimostrano le quote dei siti di scommesse, per esempio Betfair .

Il 6 marzo c’è una grande sfida scudetto: Napoli – Milan. La speranza è che la squadra di Spalletti continui la sua discesa di forma e, i Diavoli, possano agguantare tre punti preziosissimi per continuare la rincorsa al primo posto. Determinanti saranno gli episodi a cui fare molta attenzione.

Il 13 marzo c’è Milan – Empoli in una gara per niente scontata ma che potrebbe garantire 3 punti preziosi, il 20 i Rossoneri volano in Sardegna per la sfida contro il Cagliari.

Le partite del Milan ad aprile 2022

Aprile potrebbe rappresentare la chiave di svolta per la rincorsa scudetto, si comincia con Milan – Bologna il 3 per proseguire con Torino – Milan il 10. Questa è una gara estremamente difficile perché il Toro si sta dimostrando un’armata invincibile tra le mura casalinghe, Pioli e company dovranno fare molta attenzione.

Il 20 aprile ci sarà la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e il mese si chiude in grande stile con Lazio – Milan il 24. Anche per quanto riguarda questa gara bisognerà calcolare tutto e non lasciare nulla al caso, non solo la Lazio ha bisogno di punti per dare una svolta alla stagione anonima che sta vivendo, ma sicuramente vorrà vendicare la brutta figura in Coppa Italia.