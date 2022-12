Le parole di Andrea Tacconi sul papà Stefano: «Si è interessato anche il Milan…». Le parole sulle condizioni dell’ex calciatore

Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare delle sue condizioni dopo il malore del 23 aprile. Ecco le sue parole:

«La Juve si è sempre interessata, ma ci hanno scritto in tanti, ex calciatori e tifosi di tutte le squadre, non soltanto della Juve, ma anche del Milan, dell’Inter, di tanti club. Zenga chiede sempre notizie, come Zoff, Schillaci, Ferrara e altri ancora».