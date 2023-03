Lazio, Tare: «Il nostro obiettivo? Centrare il quarto posto». Sfida al Milan e non solo per la squadra di Sarri nella parole del ds

Ai microfoni di DAZN, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato della lotta Champions, che include il Milan.

LE PAROLE – «Sono soddisfatto se la Lazio centra la Champions. Siamo stati eliminati in modo non giusto da tre competizioni, dall’inizio lottiamo per l’obiettivo Champions e vedendo anche i risultati delle altre sarebbe una grande stagione centrare il quarto posto».