Lazio, parla il vice di Inzaghi: «Contro il Milan sarà scontro diretto. Non ci arrendiamo»

Massimiliano Farris, vice tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni a Sky Sport:

VIETATO MOLLARE – «Questa sconfitta non deve compromettere nulla, anche perché lunedì avremo un altro scontro diretto. Poi dobbiamo sempre pensare che abbiamo sempre una partita in meno. Non dobbiamo assolutamente arrenderci»

Mister Farris a Lazio Style Radio

CHAMPIONS – «Il 5-2 ha chiuso i giochi ma dobbiamo continuare a crederci. L’intervento di Milinkovic non può essere rigore, è un presunto gioco pericoloso. Bisogna però andare avanti, ci sono altre partite più quella con il Torino. La corsa è ancora lunga».