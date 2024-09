Lazio Milan, Leao e Theo Hernandez TRANQUILLIZZATI dallo spogliatoio! Il GESTO non passa inosservato e SGONFIA il caso

Lazio-Milan, Leao e Theo Hernandez tranquillizzati dallo spogliatoio: nessuna conseguenza per il mancato cooling break

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il clamore suscitato dalla mancata partecipazione di Leao e Theo Hernandez nel cooling break nel secondo tempo di Lazio-Milan, il caso sembra essere già rientrato perlomeno nei rapporti con lo spogliatoio.

Il resto della squadra non è stato colpito dal gesto dei due “senatori”. Anzi, alcuni dei rossoneri non hanno capito il clamore che ha suscitato la vicenda. Ripercussioni con lo spogliatoio, dunque, non ci saranno.