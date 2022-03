Lazio, il Valencia fa sul serio per Patric: libererebbe il posto a Romagnoli

Calciomercato Lazio: il club spagnolo starebbe facendo sul serio per Patric. L’eventuale cessione libererebbe il posto a Romagnoli

Non solo Luiz Felipe in direzione Spagna, ma anche Patric della Lazio potrebbe finire nella Liga nella prossima stagione.

Come riportato da Alfredo Pedullà, sul difensore biancoceleste starebbe facendo sul serio il Valencia. Una sua cessione libererebbe il posto in difesa per Romagnoli, in scadenza con il Milan.