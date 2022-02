Abbiamo rallentato, fermato, zoomato le immagini. Viste e riviste: lo sputo NON c'è, quantomeno non si vede. Se non vi fidate, sull'app trovate TUTTO QUEL CHE NON AVETE VISTO – IL LATO B DEL DERBY. @DAZN_IT #Theo #Lautaro.



(Immagini di @palma_fr e Greg Ozimo) pic.twitter.com/7WIPrBQgs5