L’Arsenal ha pronta un’offerta da 40 milioni per un ex rossonero

L’Arsenal si lancia su un ex rossonero. I Gunners sono decisi a chiudere la trattativa in tempi brevi per battere la concorrenza

Come riferito dal The Sun, aumenta la concorrenza per Manuel Locatelli. Il principale obiettivo del calciomercato Juve è finito sul taccuino dell’Arsenal, che avrebbe già fatto pervenire la prima offerta al Sassuolo.

40 milioni di euro la proposta dei Gunners per convincere il club neroverde a lasciar partire il proprio talento. Attese eventuali repliche da parte delle altre società interessate, Juventus compresa, per aggiudicarsi il suo cartellino.