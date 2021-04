L’agente di Jorginho lancia la bomba: «Anche il Milan su di lui»

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Joao Santos, agente di Jorginho, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito

«Ha voglia di ritornare in Italia: se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa, saremo ben disposti. Costa 50 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto, credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. Juve? Paratici conosce il calcio. Non interessa solo ai bianconeri, ma anche a Inter e Milan».